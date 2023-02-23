Актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", показала, как выглядела незадолго до начала вторжения.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". А после начала полномасштабного вторжения звезда уехала в Германию, где была практически год. А недавно Дарья вернулась в родной Киев впервые за все полномасштабное вторжение. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Дарья поделилась фото, которое запостила год назад.

"Год назад, загадывали желание", - написала Петрожицкая под фото.

"22.02.2022

мои любимые двойки

Фото архивное, но смысл понятен", - написала Дарья в посте.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"А она даже не подозревала что через 2 дня будет война, сейчас уже 180-185 день войны, сегодня бабахали ракетами Запорожье записали атомную станцию";

"Люблю тебя по человечески привет из Казахстана";

"Прекраснейшая из самых прекрасных!";

"Молимся о Украине и наших воинах!!! Боже благослови и сохрани нашу страну!!";

"Я тебя уже смотрела, правда, только на компьютере";

"Привет всем из Донецка.... Пусть Господь хранит Украину";

"Мы русские, тоже молимся за Украину!".

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