Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". А после начала полномасштабного вторжения звезда уехала в Германию, где была практически год. А недавно Дарья вернулась в родной Киев впервые за все полномасштабное вторжение. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Дарья поделилась фото, которое запостила год назад.
"Год назад, загадывали желание", - написала Петрожицкая под фото.
"22.02.2022
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Фото архивное, но смысл понятен", - написала Дарья в посте.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"А она даже не подозревала что через 2 дня будет война, сейчас уже 180-185 день войны, сегодня бабахали ракетами Запорожье записали атомную станцию";
"Люблю тебя по человечески привет из Казахстана";
"Прекраснейшая из самых прекрасных!";
"Молимся о Украине и наших воинах!!! Боже благослови и сохрани нашу страну!!";
"Я тебя уже смотрела, правда, только на компьютере";
"Привет всем из Донецка.... Пусть Господь хранит Украину";
"Мы русские, тоже молимся за Украину!".
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая после возвращения в Украину решила снова уехать из страны
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