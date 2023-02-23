23 лютого актриса Ксенія Мішина навіть не думала, що наступного дня її життя та життя мільйонів українців зміниться.

24 лютого – найстрашніший день для кожного українця, бо він забрав у нас звичне життя, мрії та плани на майбутнє. Знаменитості вирішили згадати, як вони себе почували і чим займалися рівно рік тому.

Українська актриса Ксенія Мішина на особистій сторінці в Інстаграм також згадала свої відчуття та поділилася архівним знімком.

23 лютого актриса Ксенія Мішина весь день провела на зйомці, приміряючи розкішні вбрання. Крім того стилісти попрацювали над тим, щоб зробити актрисі елегантну зачіску та макіяж у ніжних кольорах.

"У мене була гарна зйомка, і ось сьогодні я теж хочу викласти гарне фото, бо пішли на... ті, хто вирішив рік тому, що на них тут чекають... Я люблю свою країну безмежно. Вона була і буде завжди! Але з кожним днем буде ще сильніше, красивіше, незламніше", - написала в особистому блозі знаменитість Ксенія Мішина.

У коментарях українці поділилися своїми спогадами та написали кілька компліментів для актриси: "Ви неймовірна!", "У нас найкрасивіші дівчата у світі, тому що вони з палаючими очима", "Ксюша красива, розумна та талановита", "Ксенія Мішина ти просто бомба.

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