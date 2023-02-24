До 24 лютого 2022 року Катерина Осадча не вірила в серйозність розмов про можливе вторгнення росії в Україну, і всіх, хто говорив про війну, вважала панікерами.

Українська телеведуча Катерина Осадча за кілька днів до роковин повномасштабного вторгнення згадала минулий рік та останні миті до 24 лютого. Вона зізналася, що тоді нелегко було на душі. А також розповіла в Інстаграм, чи була готова до початку вторгнення.

До 24 лютого 2022 року вона не вірила в серйозність розмов про можливе вторгнення росії в Україну, і всіх, хто говорив про війну, вважала панікерами. 23 лютого вона відвідала косметолога та вирушила на зйомки. Після другої зйомки знаменитість разом із колегами вирушили відсвяткувати та посидіти разом. Потім вона поїхала додому і прокинулася від звуків вибухів – почалося вторгнення росії.

"Насправді всі ми за цей рік стали сильнішими, сміливішими, дорослішими. Цей рік нас дуже змінив, але також загартував нас - ми стали витривалішими", - згадала Катерина Осадча.

Згодом Катерина Осадча десь прочитала, що збиратися буде легко тим, хто часто подорожує. І вирішила, що 17 років відряджень мають її "врятувати". Телеведуча подумки згадала, де лежать цінні речі та документи, і не стала збирати тривожну валізку.

Все ж таки в якийсь момент разом із чоловіком та дітьми вони приїхали на західну Україну. Коли ведуча відкрила свою валізу, то не могла не розсміятися з того, що вона взяла з собою в поїздку. Зокрема - у неї лежала шовкова сукня та балетки. Вона досі не може зрозуміти, навіщо вони були їй потрібні взимку? Тепер ці чорні балетки стали для неї символом мирного життя.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

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