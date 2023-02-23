Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка з України, яка відразу ж після повномасштабного вторгнення виступила з антивоєнною заявою і підтримала свою Батьківщину, вирушивши допомагати біженцям у Польщі. Зірка після цього довгий час не давала концертів, а після дев'ятимісячної перерви повернулася на сцену і почала виступати з благодійними концертами, збираючи гроші для України. Не забуває Брежнєва і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Віра зробила репост зворушливого звернення.
"Майже рік. А руки тремтять, як уперше. На рік змінилося наше століття, на сто постаріло серце", - було написано у публікації.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Якщо усвідомлено подивитися то 9 років, а якщо вглиб все існування України! Тільки зараз цей нарив прорвало і дуже тяжко та боляче";
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"У нас забрали рік життя. А у наших героїв-все життя";
"У повній версії цього вірша я пишу про місяць лютий, який триває майже рік, а не про війну. Тому що війна триває понад 9 років";
"Скільки загиблих українців за цей рік клятої війни! Вічна пам'ять загиблим. Горіть у пеклі всі русофашисти разом із путлером!".
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