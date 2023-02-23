Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины, которая сразу же после полномасштабного вторжения выступила с антивоенным заявлением и поддержала свою Родину, отправившись помогать беженцам в Польше. Звезда после этого долгое время не давала концерты, а после девятимесячного перерыва вернулась на сцену и начала выступать с благотворительными концертами, собирая деньги для Украины. Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в это раз Вера сделала репост трогательного обращения.

"Почти год. А руки дрожат, как впервые. На год сменился наш век, на сто постарело сердце", - было написано в публикации.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Если осознанно посмотреть то 9 лет, а если вглубь все существование Украины! Только сейчас этот нарыв прорвало и очень тяжело и больно";

"У нас унесли год жизни. А у наших героев-вся жизнь";

"В полной версии этого стиха я пишу о месяце февраль, который длится почти год, а не о войне. Потому что война длится более 9 лет";

"Сколько погибших украинцев за этот год проклятой войны!!! Вечная память погибшим. Горите в аду все русофашисты вместе с путлером!".

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