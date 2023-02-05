Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. При этом звезда сразу же после полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. И хотя звезда не считала себя украинской певицей и отмечала, что у нее даже нет украинских песен, но недавно уже успела такую записать. А на концерте в Риге назвала себя в украинкой, вернувшись на сцену после девятимесячного перерыва. Не забывает Брежнева и об Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз рассказала о детстве, показав, как выглядела тогда.

"И только спустя много лет я поняла - почему. Мало ктко меня знает в обычной жизни. Знает о том, какая я в этой жизни, как я себя веду в разных ситуациях, что для меня важно, какие у меня приоритеты, знает о моих настоящих ценностях. А это программа даже мне самой показала меня со стороны. Хотя тогда я была еще очень молода и наивна. Но мои ценности за эти годы только укрепились. Особенно за последний год", - написала Вера.

"И вот вчера свой день рождения я просто провела с семьей. В безопасности, тепле и любви, это бесценно...", - написала звезда, показывая праздничные украшения.

Напомним, 21-летняя дочь Брежневой впечатлила схожестью со звездной мамой

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