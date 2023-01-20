Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица из Украины. Но после 24 февраля артистка заняла однозначную позицию и поддержала Украину, отправившись в Польшу на помощь украинским беженцам. А через 9 месяцев после начала полномасштабной войны Вера дала первый концерт после перерыва, где заявила, что считает себя украинкой. А в этот раз Брежнева рассказала о трагедиях в Броварах и Днепре.

"Последние новости из Днепра и Броваров снова выбили почву из под ног... Очень много вопросов, которые так и останутся без ответов. Снова эмоциональный спад. В такие моменты очень нужна опора... Сейчас, как никогда, чувствую ее в любви. Это то, что согревает, сохраняет смыслы. Так рада была утром снова увидеть родных и любимых людей, улыбнуться, отвезти детей в школу, сыграть им на губной гармошке и просто увидеть их улыбки", - написала Брежнева.

"У меня эмоциональное состояние очень сказывается на теле. Сегодня болит все. Сама себе могу помочь растяжкой, дыханием и чистым питанием. Но больше всего в такое время хочется объятий и на ручки", - призналась Брежнева.

Напомним, Tayanna поделилась мыслями о Брежневой и артистах, которые не отказались от русскоязычных песен

А еще Politeka писала, что Демин назвал имя певицы, которая тихонько помогает Украине и не пиарится на этом

Также Politeka сообщала, что Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию