Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. А минулого року зірка повернулася до співу та вже встигла випустити кілька хітів. Хоча до цього Леся зізнавалася, що вкладені сили та кошти не виправдовували очікувань. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся поділилася залаштунком зйомок "Le Маршрутки".

"Ну куди ти ці лосини одягнув? Ноги як у жінки, обтягнули, подивіться, ну куди це", - сказала Леся звертаючись до Богдана Богдановича, водія маршртуки.

"Вони просто втягнулися після прання", - сказав водій у відповідь.

"Ні, переодягайте йому штани, я це не витримаю. Ну дивись...", - сказала Леся у відповідь і попросила потанцювати Богдана Богдановича, щоб подивитися, наскільки це зручно робити у вузьких лосинах.

"Ну, артист балету", - підсумувала Нікітюк спробу танців водія.

Варто зазначити, що Леся, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, допомагаючи українським сім'ям, які втекли на захід України із зони бойових дій.

Нагадаємо, Нікітюк зробила останній знімок перед від'їздом із Харкова.

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