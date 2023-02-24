Як пише Politeka.net, Влад Яма є відомим українським танцюристом і хореографом, який судить проект "Танці з зірками", а до цього "Україна має талант". А після повномасштабного вторгнення Влад узяв дружину та поїхав з нею до США разом із дитиною. Зірка запевняє, що встиг до закриття кордонів, але деякі колеги танцюриста сумніваються в цьому. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася відео, де розповіла тонкощі про візи.
Фанати переглянули відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
«Танцівниця диско»;
"Україна переможе і ви з легкістю повернетесь на Батьківщину?";
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А до цього Яма привітай свою дружину із Днем народження.
"З Днем Народження, Кохана! Робитиму все, щоб Ти посміхалася щодня! Нехай усі наші великі плани збудуться! Яке це щастя бути разом… Любимо!!!", - написав Влад звертаючись до Лілії і прикріпив фото, де щаслива дружина з собака на руках постановки біля новорічних подарунків.
Напомним, жена Влада Ямы из "Танці зі зірками" нарвалась на критику из-за празднования в США
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма похвалився допомогою України, але нарвався на критику
Також Politeka писала, що Влад Яма, який втік у США, з "Танці зі зірками" похвалився дружиною-іменинницею