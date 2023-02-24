Украинский хореограф Влад Яма поделился новым видео, но снова нарвался на критику из-за него.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который судит проект "Танці з зірками", а до этого "Україна має талант". А после полномасштабного вторжения Влад взял жену и уехал с ней в США вместе с ребенком. Звезда уверяет, что успел до закрытия границ, но некоторые коллеги танцора сомневаются в этом.При этом знаменитость пока не спешит ехать обратно в Украину, когда даже Потап этом сделал в прошлом году. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделился видео, где рассказал тонкости о визах.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Танцор диско";

"Украина победит и вы с легкостью вернетесь на Родину?";

"Что большой специалист?".

А до этого Яма поздрави свою супругу с Днем рождения.

"С Днем Рождения, Возлюбленная! Буду делать все, чтобы Ты улыбалась каждый день! Пусть все наши большие планы сбудутся! Какое это счастье быть вместе… Любим!!!", - написал Влад обращаясь к Лилие и прикрепил фото, где счастливая супруга с собакой на руках позирует возле новогодних подарков.

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