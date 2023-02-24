Любите снідати ситно та смачно? Ектор Хіменес Браво запропонував приготувати французький сніданок крок мосьє – страву, яка закохає вас із першого шматочка.

Крок-месьє – гарячий сендвіч із сиром та шинкою. Дуже популярна страва французької кухні. Може бути і сніданком, і гарячою закускою, і основною стравою. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився в Інстаграм рецептом французького сендвіча крок-месьє - достатньо мінімум часу і максимум смаку.

На приготування цієї страви потрібно мінімум часу, і смакові рецептори будуть у захваті від смачного, вершкового та ситного сніданку. Шеф-кухар зізнався, що готує для цієї страви особливий соус бешамель. Вся таємниця в сирі моцарелла, який він додає до соусу і додатково посипає його ще на сформований тост перед випічкою.



Інгредієнти:

– 2 скибочки тостового хліба;

– 300 г сиру моцарелла;

– 50 грамів шинки;

– 30 г вершкового масла;

– 20 грамів борошна;

– 100 мілілітрів молока;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– улюблена зелень на декор.

Приготування:

1.На грубій тертці натріть сир моцарелла. Підготуйте тостовий хліб. Шинку наріжте тонкими скибочками. Викладіть на один шматочок хліба трохи сиру, два шматки шинки і знову трохи сиру. Накрийте все іншим шматком хліба і трохи притисніть.

2. Розігрійте сковороду з вершковим маслом і обсмажте тост з обох боків кілька хвилин.

3. Приготуйте соус бешамель. У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошно і відразу перемішайте. Влийте молоко і активно перемішуйте соус, щоб не утворилися грудочки. Посипати бешамель сіллю та меленим чорним перцем і додайте трохи сирої моцарелли. Коли сир розтане, а соус стане однорідним – він готовий.

4. Викладіть на лист пергаменту для випічки або харчову фольгу, зверху покладіть тост. Полийте його соусом бешамель і посипте знову натертим сиром.

5. Розігрійте духовку за максимальної температури, запікайте крок мосьє 2 – 3 хвилини. Важливо, щоб утворилася рум'яна скоринка.

Поки тост запікається, наріжте свіжу зелень дрібно дрібно. Перед подачею страви на стіл, рясно посипте її зеленню.

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