Крок-месье — горячий сэндвич с сыром и ветчиной. Очень популярное блюдо французской кухни. Может быть и завтраком, и горячей закуской, и основным блюдом. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в Инстаграм рецептом французского сэндвича крок-месье - достаточно минимум времени и максимум вкуса.

На приготовление этого блюда нужно минимум времени, и вкусовые рецепторы будут в восторге от вкусного, сливочного и сытного завтрака. Шеф-повар признался, что готовит для этого блюда особый соус бешамель. Вся тайна в сыре моцарелла, которую он добавляет к соусу и дополнительно посыпает его еще на уже сформировавшийся тост перед выпечкой.



Ингредиенты:

– 2 ломтика тостового хлеба;

– 300 граммов сыра моцарелла;

– 50 граммов ветчины;

– 30 граммов сливочного масла;

– 20 граммов муки;

– 100 миллилитров молока;

– соль;

– черный молотый перец;

– любимая зелень на декор.

Приготовление:

1.На грубой терке натрите сыр моцарелла. Подготовьте тостовый хлеб. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на один кусочек хлеба немного сыра, два куска ветчины и снова немного сыра. Накройте все другим куском хлеба и немного прижмите.

2.Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте тост с обеих сторон несколько минут.

3. Приготовьте соус бешамель. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте муку и сразу перемешайте. Влейте молоко и активно перемешивайте соус венчиком, чтобы не образовались комочки. Сдобрите бешамель солью и молотым черным перцем и добавьте немного сырой моцареллы. Когда сыр растает, а соус станет однородным – он готов.

4. Выложите на противень слой пергамента для выпечки или пищевую фольгу, сверху уложите тост. Полейте его соусом бешамель и посыпьте снова натертым сыром.

5. Разогрейте духовку при максимальной температуре, запекайте крок месье 2 – 3 минуты. Важно, чтобы образовалась румяная корочка.

Пока тост запекается, нарежьте свежую любимую зелень мелко. Перед подачей блюда на стол, обильно посыпьте его зеленью.

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