Від початку повномасштабної війни Дмитро Комаров працює в гарячих точках та показує наслідки злочинів росіян на українській землі. Він був першим журналістом, який на власні очі побачив та зняв жахіття Бучі, Ірпеня та Гостомеля, а також перші емоції людей після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

24 лютого відбудеться грандіозна прем’єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова під назвою «Рік», у якому ведучий показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах.



Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий показав ексклюзивні кадри, зняті на українсько-російському кордоні. В кадрі наш прикордонник застерігає Дмитра, щоб він не заходив за прапор, розташований у кількох десятках метрів, бо там уже територія рф, а російські снайпери можуть влаштувати провокацію.

"Дуже рідкісні зйомки. Саме ця - просто на кордоні з РФ", — написав Дмитро Комаров під відео.

Додамо, Комаров ще до недавнього часу вперто вів "Світ навиворіт" та робив публікації російською мовою, але тепер нарешті самостійно озвучив і фільм "Рік", і новий сезон своєї програми про подорожі українською.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.