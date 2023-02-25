Танцівниця Ілона Гвоздєва з "Танців зі зірками" показала фігуру після тренування, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на "Танцях зі зірками". Не забуває Ілона про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка похвалилася фігурою після тренування та розповіла про своє 23 лютого.

"Сьогодні вранці я провела одне заняття, але коли почула тривогу – серце на мить залишило моє тіло і всі думки знову повернулися до 23 лютого 2022 року, коли ми всі такі безпечні, щасливі, безтурботні бігали у своїх справах, чекали на весну, щось планували і навіть уявити не могли, що цей рік буде для нас найстрашнішим роком нашого життя.

Ідучи додому я помітила, що всі затамували подих і хочуть якнайшвидше перегорнути сторінку календаря і пропустити 24 лютого…

Як ви? Які відчуття? Що буде далі?", - написала Гвоздєва у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Серце покривається болем щодня все більше. І ніхто ніколи не зітре її";

"Хочеться повернуться о 23 лютого і щоб воно не закінчувалося";

"23 лютого 2022 року ви, напевно, хотіли написати?";

"Сьогодні дуже важко... Серце моє завмерло і не вистачає повітря...".

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