Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда похвасталась фигурой после тренировки и рассказала о своем 23 февраля.
"Сегодня утром я провела одно занятие, но когда услышала тревогу – сердце на мгновение покинуло мое тело и все мысли снова вернулись в 23 февраля 2022 года, когда мы все такие безопасные, счастливые, беззаботные бегали по своим делам, ждали весну, что-то планировали и даже представить не могли, что этот год будет для нас самым страшным годом нашей жизни…
Идя домой я заметила, что все затаили дыхание и хотят как можно быстрее пролистать страницу календаря и пропустить 24 февраля…
Как вы? Какие ощущения? Что будет дальше?", - написала Гвоздева в публикации.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Сердце покрывается болью каждый день все больше. И никто никогда не сотрет ее";
"Хочется вернутся в 23 февраля и чтобы оно не заканчивалось";
"23 февраля 2022 года вы, наверное, хотели написать?";
"Сегодня очень тяжело…. Сердце мое замерло и не хватает воздуха…".
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