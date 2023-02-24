Як пише Politeka.net, Камалія - відома вітчизняна виконавиця, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. У пари є двоє дочок – Арабелла та Мірабелла, які вже радують батьків своїми талантами. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупантами та організувала благодійний фонд для допомоги українцям у Європі. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз зірка поділилася фотографією своєї сім'ї, яку зробила за день до початку повномасштабного вторгнення.
"Це фото з кліпу, який мав вийти 24 лютого 2022 року.
Сьогодні всі соцмережі у довоєнних спогадах. Дуже багато фотографій, відео… А ще більше буде після нашої Перемоги", - написала зірка у публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Які гарні люди. Буде наша Перемога! Як усі чекають на неї..";
"Дуже вам вдячна за все, що ви робите для України. Люблю вашу родину";
"Приклад для багатьох сімей!";
"Приклад справжньої Сім'ї";
"Зачіска дуже йде".
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