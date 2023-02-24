Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная исполнительница, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть двое дочерей - Арабелла и Мирабелла, которые уже радуют родителей своими талантами. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупантами и организовала благотворительный фонд для помощи украинцам в Европе. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась фотографией своей семьи, которую сделала за день до начала полномасштабного вторжения.

"Это фото из клипа, который должен был выйти 24 февраля 2022…

Сегодня все соцсети в довоенных воспоминаниях. Очень много фотографий, видео… А еще больше будет после нашей Победы", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие красивые люди. Будет наша Победа! Как все ждут ее..";

"Очень вам благодарна за все что вы делаете для Украины. Люблю вашу семью";

"Пример для многих семей!";

"Пример настоящей Семьи";

"Прическа очень идет".

Напомним, самая богатая певица Камалия неожиданно спела на языке своего мужа-пакистанца

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Камалия обратилась к украинцам с деликатной просьбой

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины поразила новым фото с дочками-близняшками