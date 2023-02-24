Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – успішна українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка з перших днів повномасштабного вторгнення залишалася в Україні та переживала бомбардування Києва з жителями столиці в метро. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де цього разу вирішила поділитись кадрами чуттєвого танцю під свою пісню.

23 лютого 2022 року.

Середовище. Звичайний день, купа справ, купа планів на завтра.

А завтра розпочнеться повномасштабна війна...

А яким ви запам'ятали цей день?" - написала Наталя під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи найбагатшу співачку України Камалію та кліпмейкера Алана Бадоєва, та написали коментарі:

"День був сумний... домовленості, закупівлі...

24 похорон батька";

"Боже. Наталю, ваша хореографія як завжди-неперевершена";

"Син виграв тоді конкурс талантів, і ми відзначали цей день, він написав чуттєвий вірш про своє місто та країну через біблійний сюжет з Іудою… і тоді це вийшов пророчий вірш… його показували по телевізору, Одеса… а потім почалася війна…";

"День, коли я замовила нову машину, а 24 мала внести завдаток. Машини немає досі. Що мені та машина, коли могло Батьківщини одразу не стати. Перерахували завдаток на армію і з того часу волонтерство і робота тільки на нашу перемогу" .

Нагадаємо, засмучена Могилевська звернулася до українців, відео

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська зізналася, хто її вдома чекає на гастролі.

Також Politeka писала, що Могилевська приголомшила зранку українців несподіваним рекордом.