Як пише Politeka.net , Наталія Могилевська – успішна українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка з перших днів повномасштабного вторгнення залишалася в Україні та переживала бомбардування Києва з жителями столиці в метро. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де цього разу вирішила поділитись кадрами чуттєвого танцю під свою пісню.
23 лютого 2022 року.
Середовище. Звичайний день, купа справ, купа планів на завтра.
А завтра розпочнеться повномасштабна війна...
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А яким ви запам'ятали цей день?" - написала Наталя під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи найбагатшу співачку України Камалію та кліпмейкера Алана Бадоєва, та написали коментарі:
"День був сумний... домовленості, закупівлі...
24 похорон батька";
"Боже. Наталю, ваша хореографія як завжди-неперевершена";
"Син виграв тоді конкурс талантів, і ми відзначали цей день, він написав чуттєвий вірш про своє місто та країну через біблійний сюжет з Іудою… і тоді це вийшов пророчий вірш… його показували по телевізору, Одеса… а потім почалася війна…";
"День, коли я замовила нову машину, а 24 мала внести завдаток. Машини немає досі. Що мені та машина, коли могло Батьківщини одразу не стати. Перерахували завдаток на армію і з того часу волонтерство і робота тільки на нашу перемогу" .
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А ще Politeka повідомляла, що Могилевська зізналася, хто її вдома чекає на гастролі.
Також Politeka писала, що Могилевська приголомшила зранку українців несподіваним рекордом.