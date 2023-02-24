Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - успешная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда с первых дней полномасштабного вторжения оставалась в Украине и переживала бомбежки Киева с жителями столицы в метро. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где в этот раз решила поделится кадрами чувственного танца под свою песню.

"23 февраля 2022 года.

Среда. Обычный день, куча дел, куча планов на завтра.

А завтра начнётся полномасштабная война...

А каким вы запомнили этот день?", - написала Наталья под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая самую богатую певицу Украины Камалию и клипмейкера Алана Бадоева, и написали комментарии:

"День был грустный... договоренности, закупки...

24 похорон отца";

"Боже. Наталья, ваша хореография как всегда - непревзойденна";

"Сын выиграл тогда конкурс талантов, и мы отмечали этот день, он написал чувственное стихотворение о своем городе и стране через библейский сюжет с Иудой… и тогда это вышло пророческое стихотворение… его показывали по телевизору, Одесса… а потом началась война…";

"День, когда я заказала новую машину, а 24 должна была внести задаток. Машины нет до сих пор. Что мне та машина, когда могло Родины сразу не стать. Перечислили задаток на армию и с тех пор волонтерство и работа только на нашу победу".

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