Популярний український хореограф, шоумен та суддя багатьох телешоу, серед яких "Танці з зірками" Влад Яма, який із самого початку війни з родиною поїхав жити в США, час від часу ділиться у Instagram кадрами зі свого нового життя за кордоном. Так, цього разу танцюрист виклав нові фото з дружиною та розповів про благодійний забіг, під час якого збирали кошти для дітей-сиріт.

На кадрах можна побачити щасливого Влада та його дружину Лілію під час забігу під яскравим сонцем та серед зелених пальм. Ці знімки дуже дисонують із тим, що зараз відбувається в Україні. До речі, судячи з фотографій, танцюрист брав участь у забігу, не випускаючи з рук український прапор, а на одному з фото вони з Лілею кусають свої медалі.

У підписі до публікації Яма розповів: "Ми це зробили. 21 км, 97 метрів і збір для дітей-сиріт. Хоча останній, на відміну від забігу, триватиме ще приблизно тиждень. Все було вперше, але точно не в останнє! Ноги намагалися здатися, але не вийшло. Дякую, кохана @liliya_yama, без Тебе б я не наважився! У сина, до речі, теж був забіг, але про це наступного разу".

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