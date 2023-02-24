Продюсер, ведучий і шоумен Ігор Кондратюк впевнений, що окупанти, які прийшли на українську землю, будуть знищені і вигнані.

За словами Кондратюка, 23 лютого 2022-го року він з колегами обговорював здачу документів для аудиторського звіту першої частини фільму "В зеніті", а у планах був початок підготовчого періоду другої частини, пише Politeka.net.

«Десь після обіду старший син з невісткою прилетіли з-за кордону, де були два тижні. Поговорили з ними, домовились зустрітись завтра-післязавтра на чай і цікаву розповідь про Шрі-Ланку (вони були саме там)», - згадує Кондратюк той день на своїй сторінці в Facebook.

На ніч, розповів телеведучий, він вкотре прочитав новини про те, що Захід попереджає Україну та її керівництво про можливий новий напад росії, а також, що українське керівництво закликає не піддаватися паніці.

«А десь о 5 годині ночі 24го лютого ми почули, що почалася друга частина війни: над нашим будинком (25 км до центру Києва) низько пролетів літак. Наш чи російський - невідомо. А по той бік Житомирської траси, десь в Ірпені лунали вибухи. Як і з іншого боку - десь з Боярки», - згадує Кондратюк, додавши, що в той момент окупанти атакували аеродроми Гостомеля та Василькова.

Прочитавши в новинах, що в росії оголосили «якусь «сво», Кондратюк набрав дружину, яка спала в іншій кімнаті і сказав: «Прокидайся, війна!».

До ранку, розповів Кондратюк, вони не спали і шукали новини, щоб зрозуміти хоч щось.

Нагадаємо, 4 березня, просто у день народження Ігоря Кондратюка російські окупанти поцілили в його будинок.

На той момент продюсер і його рідні вже виїхали. Прийняли таке рішення, бо не хотіли ризикувати, адже в будинку було дуже багато людей, включаючи дітей та вагітну невістку сестри ведучого.

Танки окупантів на той момент вже стояли в 12 кілометрів від них.

Нагадаємо також, що Кондратюк не засуджує тих, хто виїхав з України.

Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк нагадав про минуле деяких артисток.

Також повідомлялося, що Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках.