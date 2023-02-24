Бігос – традиційна страва польської кухні, до складу якої входить тушкована капуста та кілька видів м'ясних продуктів. Щоправда, є один цікавий нюанс: на приготування вам знадобиться три дні. Як пояснюють досвідчені домогосподарки, саме стільки часу необхідно, щоб бігос як слід наповнився смаком та ароматом.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом бігосу, який можна їсти, не чекаючи трьох днів і без використання м'яса.

Тепер бігос вже не заготовляють у таких масштабах, але відмовитися від порції такої неймовірної капусти просто неможливо. Тому готуйте насолоду і їжте разом із близькими. Така страва буде доречною як до пісного столу, так і для звичайного, якщо подавати його з ковбасками чи реберцями.

Інгредієнти:

500 г білокачанної капусти

500 г квашеної капусти

200 г слив (свіжих чи морожених)

400 мл води

1 середня цибулина

2 томати

дрібка кмину

1 лавровий лист

20 мл олії

сіль та перець за смаком

1. Розігрійте глибоку сковороду з 20 мл олії. Викладіть 500 г квашеної капусти та влийте 400 мл води. Гасіть на середньому вогні до м'якості капусти, це приблизно 15 хвилин. Якщо у вас квашена капуста великими шматками, заздалегідь порубайте її.

2.Пошинкуйте ножем 500 г білокачанної капусти на тоненькі смужки.

3.Додайте свіжу капусту на сковороду в квашену. Перемішайте та тушкуйте на невеликому вогні ще 10 хвилин.

4.Очистіть середню цибулину та наріжте середніми кубиками. Розріжте навпіл 1 томати, відріжте частину, де кріпилася плодоніжка, і навіть наріжте середніми кубиками.

5.Сливи розріжте навпіл і дістаньте кісточку.

6. Розігрійте духовку до 160 градусів. Викладіть цибулю, томати та сливи на сковороду в капусту. Додайте дрібку кмину, 1 лавровий лист, посоліть і поперчіть до смаку. Ретельно перемішайте та тушкуйте ще 5 хвилин.

7.Перекладіть бігос у велику керамічну форму та накрийте фольгою. Поставте в розігріту до 160 градусів духовку на 1 годину 30 хвилин. Готову страву дайте трохи охолонути і подавайте до столу.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.