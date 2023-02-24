Кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл, как приготовить польский бигос из квашеной капусты.

Бигос – традиционное блюдо польской кухни, в состав которого входит тушеная капуста и несколько видов мясных продуктов. Правда, есть один интересный нюанс: на приготовление вам понадобится три дня. Как объясняют опытные домохозяйки, именно столько времени необходимо, чтобы бигос как следует наполнился вкусом и ароматом.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом бигоса, который можно есть, не дожидаясь трех дней и без использования мяса.

Теперь бигос уже не заготавливают в таких масштабах, но отказаться от порции такой невероятной капусты просто невозможно. Поэтому готовьте в удовольствие и вкушайте вместе с близкими. Такое блюдо будет уместно как к постному столу, так и для обычного, если подавать его с колбасками или ребрышками.

Ингридиенты:

500 г белокочанной капусты

500 г квашеной капусты

200 г слив (свежих или мороженых)

400 мл воды

1 средняя луковица

2 томаты

щепотка тмина

1 лавровый лист

20 мл подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

1. Разогрейте глубокую сковороду из 20 мл подсолнечного масла. Выложите 500 г квашеной капусты и влейте 400 мл воды. Тушите на среднем огне до мягкости капусты, это примерно 15 минут. Если у вас квашеная капуста большими кусками, предварительно немного порубите ее.

2.Пошинкуйте ножом 500 г белокочанной капусты на тоненькие полоски.

3.Добавьте свежую капусту на сковороду в квашеную. Перемешайте и тушите на небольшом огне еще 10 минут.

4.Очистите среднюю луковицу и нарежьте средними кубиками. Разрежьте пополам 1 томаты, отрежьте часть, где крепилась плодоножка, а также нарежьте средними кубиками.

5.Сливы разрежьте пополам и достаньте косточку.

6.Разогрейте духовку до 160 градусов. Выложите лук, томаты и сливы на сковороду в капусту. Добавьте щепотку тмина, 1 лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут.

7.Переложите бигос в большую керамическую форму и накройте фольгой. Поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час 30 минут. Готовое блюдо дайте немного остыть и подавайте к столу.

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