Ганна Саліванчук зізналася нещодавно, що багато разів травмувалася, зламала носа та перенесла операцію. Також страждали її діти та особисте життя, проте воно продовжує йти далі і чекає на перемогу, як і багато українців.

«Це фото зі зйомки 23 лютого 2022 року, це фото з іншого життя, коли ми навіть не уявляли, що на нас чекає.

Але не віриться, що вже рік, як ми з вами живемо, не живемо, а існуємо. І чекаємо» – пише Ганна під новими кадрами.

Не так давно Ганна Саліванчук травмувалася і змушена була зробити операцію, щоб поставити кістку на місце, через що багато хто став писати їй ом пластиці носа. Через швидкі зйомки артистка почала активно використовувати спеціальні засоби, щоб зняти набряки і вже за кілька днів з'явилася на екрані.

Анна Саліванчук разом із колегами взяла участь у новому проекті, встигнувши вже засвітитися разом із знаменитою 56-річною виконавицею.

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