Анна Саливанчук призналась недавно, что много раз травмировалась, сломала нос и перенесла операцию. Также страдали ее дети и личная жизнь, однако она продолжает идти дальше и ждет победы, как и многие украинцы.
«Это фото со съемки 23-го февраля 2022 года, это фото с другой жизни, когда мы даже не представляли, что на нас ждет.
Но не верится, что уже год, как мы с вами живем не живем, а существуем. И ждем» - пишет Анна под новыми кадрами.
Не так давно Анна Саливанчук травмировалась и вынуждена была сделать операцию, чтобы поставить кость на место, из-за чего многие стали писать ей ом пластике носа. Из-за скорых съемок артистка начала активно использовать специальные средства, чтобы снять отеки и уже через несколько дней появилась на экране.
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Анна Саливанчук вместе с коллегами приняла участие в новом проекте, успев уже засветиться вместе со знаменитой 56-летней исполнительницей.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.