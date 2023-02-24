Співачка Олександра Зарицька наголосила, що за 2022 рік прожила всю палітру емоцій — від безкінечного тягучого розпачу та абсолютної гордості та щастя.

24 лютого 2022 року – дата, яку запам'ятав кожен українець. З того дня час зупинився. Але ми об'єдналися та довели усьому світу, що українці незламні. Наші артисти також стали єдиним культурним фронтом. Яким був цей рік для солістки українського гурту "KAZKA" Олександри Зарицької вона розповіла в Інстаграм.

Співачка Олександра Зарицька наголосила, що за 2022 рік українці прожили всю палітру емоцій — від безкінечного тягучого розпачу та абсолютної гордості та щастя.

Позаду вона залишила шок першого тижня, евакуацію з дому, місяці розпачу. Але були в житті солісти гурту " KAZKA" та приємні моменти. Артистка докладніше розповіла про рік, який змінив її життя.

"Благодійні концерти в Україні та світі, виступи в Каннах, на Sziget, участь у проекті "Добрий вечір ми з України". Жахливі новини та море сліз. Біль за кожне місто, кожну трагедію, кожне життя! Незабутній фестиваль у Каунасі, тур по Америці та перемога в першому ж "Голосі", де я була суддею в команді "Іншого шансу". Позаду - деокупація моєї рідної Київської області, Харківщини та Херсона. ", - нагадала Олександра Зарицька.

На відео знаменитість зібрала кілька пам'ятних спогадів, що пережила за минулий рік.

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