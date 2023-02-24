Так, актриса Ганна Саліванчук написала про те, що ніч була тиха, але вона не може повірити в це. Вона описує свій стан, ніби вона померла о 5:30 ранку 24 лютого. Вона говорить про поділ людей на "до" і "Після" війни і про героїчне протистояння української нації, що триває, російському військовому вторгненню.

Актриса зазначає, що цей рік приніс нам приклади звірячої люті російського загарбника, внаслідок чого тисячі громадянських людей було вбито, цілі міста були зруйновані, а життя мільйонів українців уже ніколи не буде таким, як до війни. Вона каже, що війна забрала у неї радість життя.

«Я людина, яка любить свою країну і, звісно, ​​переживаю за свою Батьківщину. Не можу дивитися на всі ці кадри, на весь цей жах, що надходить із моєю країною, з людьми. Це неможливо ухвалити» - пише Саліванчук.

Насамкінець, актриса висловила свою щиру віру в перемогу України і каже, що зараз вони всі згуртувалися, як ніколи раніше, і що вони встоять і зможуть перемогти.

Ганна Саліванчук уже довгий час одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей.

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