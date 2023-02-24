Так, актриса Анна Саливанчук написала о том, что ночь была тихой, но она не может поверить в это. Она описывает свое состояние, как будто она умерла в 5:30 утра 24 февраля. Она говорит о разделении людей на "до" и "После" войны и о продолжающемся героическом противостоянии украинской нации российскому военному вторжению.

Актриса отмечает, что этот год принес нам примеры зверской ярости русского захватчика, в результате чего тысячи гражданских людей были убиты, целые города были разрушены, а жизнь миллионов украинцев уже никогда не будет такой, как до войны. Она говорит, что война забрала у нее радость жизни.

«Я человек, который любит свою страну и, конечно, переживаю за свою Родину. Не могу смотреть на все эти кадры, на весь этот ужас, поступающий с моей страной, с людьми. Это невозможно принять» - пишет Саливанчук.

В заключение, актриса выразила свою искреннюю веру в победу Украины и говорит, что сейчас они все сплотились, как никогда раньше, и что они устоят и смогут победить.

Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей.

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