Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка та учасниця Євробачення, де посіла третє місце. Після цього Огневич брала участь у шоу "Холостячка", де переміг Андрій Задворний. Але переможець після шоу практично одразу покинув співачку, після чого Злата зазначила, що їй потрібна допомога фахівця, щоб розібратися у собі. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Злата розповіла про 24 лютого.

"Минув рік, ми тримаємося найбільше.

Завдяки українцям, людство згадало про цінності, згадало про те, що справді має важливе значення: воля, свобода, честь, сила, непохитність, любов до країни, повага до предків.

Скажи, коли ти будеш позбавлений усіх благ, з чим залишишся? Що буде у душі?

Минув рік і я можу так само сказати, як і рік тому, перед повномасштабним вторгненням: немає такої валізи, в яку можна вмістити мою сім'ю, країну, досягнення, все, що я так люблю. А тому я залишаюся тут, вдома. Тут моє серце", - написала Огневич та поділилася фотографією, де тримає голуба на руках.

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