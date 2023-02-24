Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица и участница Евровидения, где заняла третье место. После этого Огневич участвовала в шоу "Холостячка", где победил Андрей Задворный. Но победитель после шоу практически сразу бросил певицу, после чего Злата отметила, что ей нужно помощь специалиста, чтобы разобраться в себе. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Злата рассказала о 24 февраля.

"Прошел год, мы держимся больше всего.

Благодаря украинцам, человечество вспомнило о ценностях, вспомнило о том, что действительно имеет важное значение: воля, свобода, честь, сила, несгибаемость, любовь к стране, уважение к предкам.

Скажи, когда ты будешь лишен всех благ, с чем ты останешься? Что будет в душе?

Прошел год и я могу так же сказать, как и год назад, перед полномасштабным вторжением: нет такого чемодана, в который можно вместить мою семью, страну, достижения, все, что я так люблю. А потому, я остаюсь здесь, дома. Здесь мое сердце", - написала Огневич и поделилась фотографией, где держит голубя на руках.

Напомним, Огневич получила два предложения из рф, которые демонстрируют весь цинизм россиян

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