Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", нарвалася ан критику через пост до річниці війни.

На своїй сторінці в Instagram танцюристка похвалилася, що за цей рік життя її родини змінилося на краще, а про все погане вона хоче просто забути.

"Сьогодні усі пишуть дописи про згадки 24 лютого, знов сирени, знов підвали і знов переживають усі ті жахіття минулого року, а я так більше не хочу і не можу… Я хочу просто все це забути і продовжувати жити далі. Як би там не було, але цей рік для мене і нашої сім’ї став символом нашого нового життя, нові знайомства, проекти, будинок і все змінилось на краще!", — написала Ілона Гвоздьова під світлинами, на яких позує разом із чоловіком та донькою.

Українці в коментарях обурюються, як у трагічний для всієї країни день можна таке писати:

"Коли хлопчина 22 роки лежить у сирій землі-це неможливо забути.Вічна Пам’ять Героям!!!😢";

"Що забути? Тисячі солдат, які віддали своє життя, щоб в тебе все змінилося на краще?";

"Особливо "приємно" читати тим, хто вже рік в окупації. То нас просто хочуть забути? 👎";

"Це просто.... рік, де загинуло 1000 дітей, тисячі залишились сиротами, сотні тисяч без домівок, для неї став роком, де все змінилось на краще!!!! Просто кончена!!!!";

"Розумна людина таке б ніколи не написала…Верх цинізму, відписка".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі здивувала українців.