Українська актриса Анна Кошмал, яка виконала роль Женьки у серіалі "Свати", показала фанатам свою маму. Зірка серіалу поділилася з підписниками радісною для їхньої сім'ї новиною та похвалилася знімком своєї улюбленої мами на особистій сторінці в соцмережі Instagram-Сториз.
Приводом для оприлюднення знімка став день народження Тамари Кошмал, який вона відзначила 23 лютого. В Інстаграм-сторіс Анни Кошмал з'явився архівний кадр, де мама актриси тримає за руку свого онука Мишка. Швидше за все, фото було зроблено під час відпочинку в одному із заміських комплексів чи за кордоном. Від мами вона успадкувала свою природну красу.
"У моєї матусі день народження. Добра, мудра, талановита, розумна, легка на підйом. Мам, мені так з тобою пощастило! Ти скільки кохання в мені виростила! Дякую! Люблю тебе", - підписала рідкісний знімок Кошмал.
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Анна Кошмал також вдалася до спогадів і згадала, як ще зовсім маленькою відпочивала у Криму. Архівним знімком артистка вирішила поділитись і з шанувальниками. Зокрема знаменитість опублікувала кадр, де вона зображена з мамою.
На фото, зробленому 22 роки тому, Ганна разом із рідною людиною позує на набережній Ялти. Мама тримає маленьку майбутню актрису за руку, а та тим часом їсть морозиво.
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