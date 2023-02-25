Анна Кошмал зізналася, що їй важко повірити в те, що ми зуміли пережити цей рік, але є кому за це дякувати.

24 лютого 2022 року – дата, яку запам'ятав кожен українець. З того дня час зупинився. Українська актриса Анна Кошмал , яка виконала роль Женьки у серіалі "Свати", на сторінці в Інстаграм звернулася цього дня до українців, згадала, що ми пережили та назвала свого нового кумира.

Анна Кошмал зізналася, що їй важко повірити, що ми зуміли це пережити. Минулого лютого актрисі здавалося, якщо це затягнеться ще на пару місяців, то серце просто не витримає.

Артистка наголосила, що сирени повітряних тривог та обстріли стали частиною нашої буденності. Волонтерство – другою роботою кожного третього. Рідна мова стала безцінною. Обійми близьких стали найбажанішими всього на світі. У шафі та сумці поменшало речей, адже виявилося, що речі – це тільки речі. Віддавати, допомагати, ділитись стали нашими базовими бажаннями. Горе нас зблизило, адже ми рідні незнайомці.

Анна Кошмал також подякувала Силам Оборони за захист, надійний щит та життя. Слова подяки вона також залишила всім, хто допомагає і воїнам, які охороняють дитинство наших дітей, стримують зло та дають гідну відсіч. Також за 2022 рік у неї змінився кумир.

"Справжню вдячність справді важко висловити словами. Вірю, все буде Україна! Колись я була фанаткою Beyoncé, а тепер – Валерія Федоровича Залужного!" - додала зірка серіалу "Свати" .

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