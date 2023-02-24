Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф " . Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу показала ефектний образ у чорному та поділилася своїми думками до річниці вторгнення.

"Цілий рік…

Було: основне протриматись три дні, потім тиждень, потім – ого, вже 30 днів! Далі чекали «до літа, до осені»… боялися дат – 9 травня, 24 серпня…

І сьогодні ми вже не про «протриматися», бо незламні! Не чекаємо дат – бо знаємо та віримо ЗСУ! Не боїмося – бо нехай вони нас бояться тепер, нам уже нічого не страшно!”, - написала Ольга у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Спасибі Оля, сказано точно, потрапили в саме серце! Ми обов'язково вистоємо та переможемо!";

"Дякую Вам, Олю. Ви дуже сильна жінка! Незважаючи на все, якби НП було важко самому Ви ще й нас усіх підтримуєте";

"Вилазимо з архівних фото та відео. Так, до роботи! Ми ще не скінчили, ще багато чого потрібно зробити. Попереду – наша Перемога!";

"Олю, ніколи не забуду, як ви відповіли голосовим повідомленням мені в директ, коли ми з сестрою та дітьми шукали притулків у Мукачеві... Тоді я зрозуміла, що нас справжніх, сміливих, людяних українців ніколи не зламати".

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" розповіла секрет українських пундиків.

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська після другого випуску "Майстер Шеф" заінтригувала українців.

Також Politeka писала, що Мартинівська з "Майстер Шеф" у День закоханих засвітилася із загадковим красенем, і це не Ярославський.