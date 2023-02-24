Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала зіркою шоу "Орел і Решка". Зірка на момент вторгнення була на зйомках у Португалії та одразу ж вийшла на мітинги на підтримку України. Не забуває Мішель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андраді звернулася до українців у річницю вторгнення.

"Рік боротьби. Рік болю. Рік єднання.

Важко було підібрати слова, зібрати думки до купи. Але сьогодні хочеться віддячити нашим захисникам і захисникам. За нас, наші життя та Україну!", - написала Мішель у своїй публікації.

Фанати, включаючи танцівницю Ілону Гвоздєву, співачку Мішу Романову та солістку KAZKA Олександру Зарицьку, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Проста повага у побуті, допомога оточуючим, тому що кожен з нас рідний військовий, і безліч, сват, брат. Допомагаючи бабусі в магазині, жінці з дитиною, сусідові, ви не помилитеся, це точно родина військовослужбовця, захисника, захисниці";

"Героям слава, смерть ворогам, вдалого гарного настрою тобі принцеса";

"Героям слава, вау яка супер красива Мішель просто слів немає, сонечко ти найкраща і наймиліша дівчинка (удачі тобі здоров'я і натхнення)".

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