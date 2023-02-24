Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала звездой шоу "Орел и Решка". Звезда на момент вторжения была на съемках в Португалии и сразу же вышла на митинги в поддержку Украину. Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Андраде обратилась к украинцам в годовщину вторжения.
"Год борьбы. Год боли. Год единения.
Трудно было подобрать слова, собрать мысли в кучу. Но сегодня хочется отблагодарить наших защитников и защитниц. За нас, наши жизни и Украину!", - написала Мишель в своей публикации.
Фанаты, включая танцовщицу Илону Гвоздеву, певицу Мишу Романову и солистку KAZKA Александру Зарицкую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Простое уважение в быту, помощь окружающим, потому что каждый из нас родной военный, и множество, сват, брат. Помогая бабушке в магазине, женщине с ребенком, соседу, вы не ошибетесь, это точно семья военнослужащего, защитника, защитницы";
"Героям слава, смерть врагам, удачного хорошего настроения тебе принцесса";
"Героям слава , вау какая супер красивая Мишель просто слов нет, солнышко ты самая лучшая и самая милая девочка (удачи тебе здоровьица и вдохновение)".
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