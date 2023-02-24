Танцівниця Ілона Гвоздєва, яка є багаторазовою учасницею шоу "Танці зі зірками", похвалилася новим додому та задоволеною родиною, закликавши забути про війну.

Гвоздєва в річницю повномасштабного вторгнення, коли всі вшановують пам'ять загиблих, вирішила похвалитися успіхами в житті, новим будинком та щасливою родиною, адже її чоловік перебуває вдома, а не на передовій.

«Хоч би там людям боляче не було, а нам із сім'єю було добре цього року, бо проекти, новий будинок, знайомства» - цитують її слова обурені українці.

«Важко уявити, чим Ви думали, коли писали цю посаду» - пише одна з екс-шанувальниць.

«Це ніби продавці генераторів написали, який чудовий рік, який чудовий продаж 😢».

«Цікаво, про що подумав би якийсь військовий, який перебуває на передовій, прочитавши цей пост???? Забути? Як? - Запитали у Гвоздєвої.

Артистка зухвало заявила:

«Всі військові, які зараз борються за нашу країну, роблять це для продовження життя, тому треба думати про життя, а ви й надалі продовжуєте стогнати, ненавидіти та критикувати. Зло породжує зло. Життя бумеранг, так будьте добрішим» - примітно, що таким чином Гвоздєва заявила, що військові віддають життя за її світ, але ниють тут інші люди, які закликали поважати чужий біль.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця раніше заявила:

«Сьогодні всі пишуть повідомлення про спогади 24 лютого, знову сирени, знову підвали та знову переживають усі жахи минулого року, а я так більше не хочу і не можу… Я хочу просто все це забути та продовжувати жити далі», - написала Ілона Гвоздєва під фотографіями.

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