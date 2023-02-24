Співачка Надя Дорофєєва показала свою нічліжку на випадок бомбардувань, поділившись у своєму блозі публікацією до роковин повномасштабного вторгнення.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Час та Скло". Тепер знаменитість будує сольну кар'єру, але не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя показала, як виглядає її укриття під час повітряних тривог.

Ще ніколи в житті мені не було так страшно, як у перші дні повномасштабної війни.

Чи не нашої війни, яка стала нашою реальністю. Цей перший день я зустріла у своєму будинку, вільному, переляканому разом із друзями. Пам'ятаю, що на той момент ніхто не знав, що робити. Пам'ятаю, як раптом першого дня не стало продуктів у магазині. Як діяти, звідки брати гроші, як врятуватися, як допомагати.

А ще будильник щоночі перші 3 тижні на 3 ночі та 6 ранку, щоб подивитися новини", - написала Надя.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Пам'ятаю, як всі думали, що через 3-5 днів все скінчиться. ох, як ми помилялися";

"Страшна реальність, від якої хочеться прокинутися";

"Для нас все ще 2022. А я пам'ятаю як боялася спати лягати, і перші вибухи, які були поряд з нами. Але ми сильні, ми всі вистоємо".

Нагадаємо, налякана Надя Дорофєєва розповіла про трагедію.

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