Один рік тому наше життя змінилося. У ніч ми були розбуджені звуками сирен, вибухів та тривожними дзвінками від родичів, які повідомили нам, що почалася війна. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ектор Хіменес-Браво не зміг промовчати і як його колеги поділився спогадами.
Хоча артисти намагаються триматися на публіці, кожен з нас має свої переживання та історію. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво поділився у своєму Інстаграмі, що він найбільше запам'ятав його і зачепило.
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"Але я зрозумів, що немає часу на поганий стан. Ми всі не зупинялися і робили щось кожен день!".
Також кухар представив відео, на якому передав усі емоції, які відчув 24 лютого минулого року. Тоді Ектор Хіменес Браво прокинувся і підняв телефон з купою повідомлень та новин про те, що росія вторглася на територію України.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.