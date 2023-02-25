Один год назад наша жизнь изменилась. В ночь мы были разбужены звуками сирен, взрывов и тревожными звонками от родственников, которые сообщили нам, что началась война. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Эктор Хименес-Браво не смог промолчать и, как его коллеги, поделился воспоминаниями.

Хотя артисты стараются держаться на публике, у каждого из нас есть свои переживания и истории. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в своем Инстаграме, что он запомнил больше всего его тронуло и задело.

"Но я понял, что нет времени на плохое состояние. Мы все не останавливались и делали что-то каждый день!".

Также повар представил видео, на котором передал все эмоции, которые прочувствовал 24 февраля в прошлом году. Тогда Эктор Хименес Браво проснулся и поднял телефон, с кучей сообщений и новостей о том, что россия вторглась на територрию Украины.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.