Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український музикант, який є фронтменом гурту "Бумбокс". Зірка відразу після повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну та перебуває на фронті досі. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де цього разу показав нову фотографію, де він на нулі.
Хливнюк ніяк не підписав фотографію, але співачки Оля Цибульська та Вікторія Булітко вже відреагували на публікацію у коментарях: "Бережи вас Бог".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Бережи вас Боже. Сили вам та перемоги";
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"Низький уклін за захист, за Червону калину, за ваше серце... повертайтеся живими співайте про нашу країну, про кохання, про сльози та радість, виховуйте дітей і любите!!! Андрію, дякую що Ви є";
"Бережи вас Боже. Сили вам і перемоги";
"Ви єдине, що у нас є, наші Захисники. Бережи Боже кожного!!! Дякую. Слава Україні, Героям слава";
"Дякую кожному захиснику та захисниці!
Дякуємо кожній людині та волонтерам, усім хто об'єднався і стали однією великою родиною!";
"Велике спасибі всім захисникам та захисникам!";
"Ваші пісні – частина нашого життя! Дякуємо за захист усім нашим Котикам".
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А ще Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк заінтригував долею легендарних хітів.
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