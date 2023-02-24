Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк - відомий український музикант, який є фронтменом гурту "Бумбокс". Зірка відразу після повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну та перебуває на фронті досі. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де цього разу показав нову фотографію, де він на нулі.

Хливнюк ніяк не підписав фотографію, але співачки Оля Цибульська та Вікторія Булітко вже відреагували на публікацію у коментарях: "Бережи вас Бог".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Бережи вас Боже. Сили вам та перемоги";

"Низький уклін за захист, за Червону калину, за ваше серце... повертайтеся живими співайте про нашу країну, про кохання, про сльози та радість, виховуйте дітей і любите!!! Андрію, дякую що Ви є";

"Бережи вас Боже. Сили вам і перемоги";

"Ви єдине, що у нас є, наші Захисники. Бережи Боже кожного!!! Дякую. Слава Україні, Героям слава";

"Дякую кожному захиснику та захисниці!

Дякуємо кожній людині та волонтерам, усім хто об'єднався і стали однією великою родиною!";

"Велике спасибі всім захисникам та захисникам!";

"Ваші пісні – частина нашого життя! Дякуємо за захист усім нашим Котикам".

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