Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который является фронтменом группы "Бумбокс". Звезда сразу после полномасштабного вторжения ушел защищать Украину и находится на фронте по сей день. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где в этот раз показал новую фотографию, где он на "нуле".
Хлывнюк никак не подписал фотографию, но певиці Оля Цибульская и Виктория Булитко уже отреагировали на публикацию в комментариях: "Береги вас Бог".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Бережи вас Боже. Сили вам та перемоги";
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"Низкий поклон за защиту, за Червону калину, за ваше сердце... возвращайтесь живыми пойте о нашей стране, о любви, о слезах и радости, воспитывайте детей и любите!!! Андрей, спасибо что Вы есть";
"Береги вас Боже. Силы вам и победы";
"Вы единственное, что у нас есть, наши Защитники. Береги Боже каждого!!! Спасибо. Слава Украине, Героям слава";
"Спасибо каждому защитнику и защитнице!
Спасибо каждому человеку и волонтерам, всем кто объединился и стали одной большой семьей!";
"Большое спасибо всем защитникам и защитницам!";
"Ваши песни – часть нашей жизни!!! Спасибо за защиту всем нашим Котикам".
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