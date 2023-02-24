Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который является фронтменом группы "Бумбокс". Звезда сразу после полномасштабного вторжения ушел защищать Украину и находится на фронте по сей день. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где в этот раз показал новую фотографию, где он на "нуле".

Хлывнюк никак не подписал фотографию, но певиці Оля Цибульская и Виктория Булитко уже отреагировали на публикацию в комментариях: "Береги вас Бог".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Бережи вас Боже. Сили вам та перемоги";

"Низкий поклон за защиту, за Червону калину, за ваше сердце... возвращайтесь живыми пойте о нашей стране, о любви, о слезах и радости, воспитывайте детей и любите!!! Андрей, спасибо что Вы есть";

"Береги вас Боже. Силы вам и победы";

"Вы единственное, что у нас есть, наши Защитники. Береги Боже каждого!!! Спасибо. Слава Украине, Героям слава";

"Спасибо каждому защитнику и защитнице!

Спасибо каждому человеку и волонтерам, всем кто объединился и стали одной большой семьей!";

"Большое спасибо всем защитникам и защитницам!";

"Ваши песни – часть нашей жизни!!! Спасибо за защиту всем нашим Котикам".

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