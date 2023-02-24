Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Учасниці вдалося перемогти на проекті, але пара не змогла збудувати успішні стосунки і торік розійшлися. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де цього разу зірка розповіла про 24 лютого.

Цей день бачу постійно як на яву, і пам'ятаю все до деталей. Як все відбувалося, які були мої дії, які були новини, пам'ятаю свої почуття, що відбуваються.

Спочатку, перші 5 хвилин я не могла говорити, я дзвонила мамі і в трубку мовчала, було сильне почуття страху. Потім взяла себе в руки, поїхала до мами, зрозуміла, що треба виїжджати з Києва, забрали кішок, за 10 хвилин упакували речі та взяли все необхідне. Ми не залишили свою країну, ми поїхали у безпечніше місце. Їхали до м.Полонне на Хмельниччині, де я провела своє дитинство. Ми три доби не спали і не їли, я думаю, ви відчували ті ж відчуття", - написала Ганна в публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Пам'ятаю все, ніби вчора все було, щохвилини, кожен рух... Ніколи не забуду, це всередині, глибоко, назавжди";

"Звичайно пам'ятаю, цей день зажурився на все життя (((");

"Ніколи не забудемо. Ніколи. Ми жили в окупації. Чернігівська обл".

Нагадаємо, Ганна Богдан із "Холостяка" у ліфі та на шпильках блиснула принадами у новій фотосесії.

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