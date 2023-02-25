Як розповіли Оля Полякова, Ганна Трінчер та POSITIFF, крім того, щоб підняти бойовий дух українців, пісня має ще одну особливу мету.

Українські артисти Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF (Олексій Завгородній – справжнє ім'я) об'єдналися та представили запальну пісню "Путь до победы".

Пісня "Шлях до перемоги" розповідає про незламність українського духу. Тривожні новини з фронту, сирени, відсутність світла — ось що вже пройшли українці своїм шляхом до перемоги. Але попереду на нас ще чекають виклики, з якими Україна обов'язково впорається, оскільки попри все залишається об'єднаною. Відео з піснею з'явилося у Трінчер на каналі Youtube.

"Цей трек підкреслює незламність українців, яку ми маємо завдяки своїй єдності, завдяки повазі славних постатей з минулого, підтримці нинішніх героїв та вірі в майбутню Перемогу! Щодня ми повинні дякувати та допомагати нашим захисникам. І зараз у кожного з нас є гарна можливість це зробити", - розповіла про прем'єра Оля Полякова.

Крім того, щоб підняти бойовий дух українців, пісня має ще одну особливу мету. Як розповіли Оля Полякова , Ганна Трінчер та POSITIFF , вони приєдналися до однойменної благодійної ініціативи "Путь до победы", яка допоможе зібрати кошти на придбання дронів.

"Назва нашого треку – "Шлях до перемоги", і вона дуже символічна, тому що щодня ми долаємо цей шлях. І під звуки цієї пісні ми починаємо справжній шлях до перемоги – не словом, а ділом! Мета збору — дрони RQ-35, плануємо зібрати мінімум 11 мільйонів на два такі дрони", - додала Анна Трінчер.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.