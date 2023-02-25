Как рассказали Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF, кроме того, чтобы поднять боевой дух украинцев, песня имеет еще одну особую цель.

Украинские артисты Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF (Алексей Завгородний - настоящее имя) объединились и представили зажигательную песню "Шлях до перемоги".

Песня "Шлях до перемоги" рассказывает о несокрушимости украинского духа. Тревожные новости с фронта, сирены, отсутствие света — вот что уже прошли украинцы на своем пути к победе. Но впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина обязательно справится, поскольку, несмотря на все, остается объединенной. Видео с песней появилось у Тринчер на канале Youtube.

"Этот трек подчеркивает несгибаемость украинцев, которую мы имеем благодаря своему единству, благодаря уважению славных фигур из прошлого, поддержке нынешних героев и вере в будущую Победу! Каждый день мы должны благодарить и помогать нашим защитникам. И сейчас у каждого из нас есть хорошая возможность это сделать", — рассказала о премьере Оля Полякова.

Кроме того, чтобы поднять боевой дух украинцев, песня имеет еще одну особую цель. Как рассказали Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF, они присоединились к одноименной благотворительной инициативе "Шлях до перемоги", которая поможет собрать средства на приобретение дронов.

"Название нашего трека – "Шлях до перемоги", и оно очень символично, потому что каждый день мы преодолеваем этот путь. И под звуки этой песни мы начинаем настоящий путь к победе – не словом, а делом! Цель сбора — дроны RQ-35, планируем собрать минимум 11 миллионов на два таких дрона"", — добавила Анна Тринчер.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.