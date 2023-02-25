Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка брала участь на двох Олімпіадах та здобула бронзову медаль у 2016 році. Зірка також брала участь у "Танцях зі зірками", але не змогла перемогти на проекті. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де цього разу вирішила поділитись публікацією до роковин війни.
"Рік війни. Важко повірити в те, що ці слова стосуються кожного українця. Що весь світ – свідок спроби насильства української нації".
Рік боротьби. Але Україна не дала себе зґвалтувати. Поранена, знесилена, вона билася до кінця, і так і не стала навколішки. Б'ється і воює. Кожним нашим захисником має пишатися світ, як пишаємося ним ми!
Рік віри. Щодня, кожен із мешканців нашої держави вірить і чекає на перемогу. Навіть у найтемніші дні ми не втрачаємо цієї віри", - написала Ганна в публікації.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Бажаю якнайшвидшого щастя і миру всім на цій землі! Удачі...!";
"Пекельний рік ... Нехай справедливість знайде кожного винного!";
"Бережи себе, Ганно. Це дуже важкі часи".
Нагадаємо, фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" висловилася про Україну на тлі Туреччини.
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