Анна Ризатдинова из "Тапнців з зірками" показала самые страшные кадры за год полномасштабной войны.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала на двух Олимпиадах и завоевала бронзовую медаль в 2016 году. Звезда также участвовала в "Танцях з зірками", но не смогла победить на проекте. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где в этот раз решила поделится публикацией к годовщине войны.

"Год войны. Сложно поверить в то, что эти слова касаются каждого украинца. Что весь мир – свидетель попытки насилия украинской нации.

Год борьбы. Но Украина не дала себя изнасиловать. Раненая, обессиленная, она билась до конца, и так и не стала на колени. Бьется и сразится. Каждым нашим защитником должен гордиться мир, как гордимся им мы!

Год веры. Каждый день, каждый из жителей нашего государства верит и ждет победу. Даже в самые темные дни мы не теряем эту веру", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Желаю скорейшего счастья и мира всем на этой земле! Удачи...!";

"Адский год… Пусть справедливость найдет каждого виновного!";

"Береги себя, Анна. Это очень трудные времена".

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