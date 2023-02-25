Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, розпочалася кривава повномасштабна війна в Україні — російська армія вторглася на наші території та розпочала геноцид нашого народу. Цей день назавжди залишиться у пам'яті кожного українця. Українська співачка Джамала згадала в Інстаграмі, як провела цей день. Також вона розповіла, що перестала боятися і дякує за це тільки ЗСУ.

Джамала сіла біля великого екрана, що знаходився за її спиною. Перед нею стояла камера. Вона підняла голову, в залі загорілося світло, і артистка почала свою розповідь.

"Рік почався для мене 24 лютого. Цей досвід я ніколи б не хотіла знову пережити. Пам'ятаю, як ми тоді зверталися до росіян, намагалися щось сказати їм і донести до них. Це все виявилося марним", - пригадала співачка.

Джамала також поділилася, що за цей рік вона стала більш самостійною, сильною та дорослою. Вона поділилася, що вірить у перемогу, адже Україна виборює своє.

"Хочеться просто сказати, що я вже нічого не боюся. Слава ЗСУ! Подяка нашим військовим, які стоять за нас. Боролися і борються за нашу країну. Підтримуйте армію як і раніше. Вічна пам'ять загиблим. Ранок 24 лютого змінив усіх нас. Це наша спільна боротьба і ми обов'язково переможемо", - подякувала Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.