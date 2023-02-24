Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська спортсменка, яка перемогла на шоу "Холостяк". Побудувати стосунки з головним героєм Даші не вдалося, натомість вона стала успішною блогеркою в Інстаграм, де цього разу розповіла про свій останній рік.
"Не можу собі уявити, що сьогодні рік. Рік з моменту повномасштабного вторгнення. І 9 років з моменту, коли почався цей жах в Україні. Моментами накриває, думаю як і будь-якого з нас, проте сила, яку ми всі здобули – не зрівняється ні з чим... Весь цей час я була в Києві, відчувала всередині внутрішню силу і розуміла, що морально не зможу нікуди виїхати. заправку, волонтера, що допомагає в тилу, блогерів, які працюють на інформаційному фронті,
дякую ВСУ за мужність", - написала Даша у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже сильні слова, ми обов'язково переможемо";
"Дуже добре написано, розумничка";
"Все буде Україна. Перемога буде за нами";
"Болить сьогодні дуже, хочеться мовчати цілий день і обійматися";
"Все буде добре треба вірити дашуню сонце, слава Ісусу Христу".
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, як виглядала в юності та як сильно змінилася
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