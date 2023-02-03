Победительница "Холостяка" Даша Ульянова рассказала о ДТП, которое произошло с ней в Киеве.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая получила звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад Ульянова решила пойти на шоу "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк, известный украинский пилот и бизнесмен, который сейчас защищает Украину. Даше удалось победить на проекте, но пара не смогла после шоу построить отношения.

Зато Ульянова стала популярной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Даша решила рассказать о беде, которая произошла.

"Сегодня я на стрессе, ибо в мое авто сегодня вьехали. Я же просто стояла на светофоре", - написала Ульянова и добавила, что это было в Киеве.

"Опережаю вопросы. Со мной все ок, с машиной на чудо - тоже. Но эта ситуация была для чего-то мне дана. Нужно быть внимательней. Всегда", - написала Ульянова на следующем сторис.

А до этого Ульянова показала, как ей пришлось просидеть два часа в лифте. Как оказалось, это не первый раз было для гимнастки.

"Мой второй раз.

За два часа, пока я там сидела – успела поразмыслить над жизнью, потренироваться, расстроиться, что всюду не успеваю.

Вот такое утро понедельника вышло))", - написала Даша в публикации и показала, как сидит в лифте.

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